Gaming leigt als Thema bei Nerds ganz weit vorne

Marken sind für Nerds kein Problem

Was ist ein Nerd? Es gibt keine verbindliche Definition. Historisch gesehen wurde der Begriff Geek für die exzessiv involvierten Fans nicht mainstreamtauglicher Hobbys verwendet, während mit Nerd Menschen bezeichnet werden, die sich mit wissenschaftlicher Neugier alles Wissen zu ihrem Lieblingsthema aneignen wollen. Bei Geeks wie bei Nerds ist kein praktischer Nutzen für ihre Beschäftigung erkennbar. Heute sind die Felder unter dem Oberbegriff Nerd verschmolzen, wie das Beispiel der Star-Trek-Fangemeinde zeigt: Hier gibt es Fans, denen es genügt, sich als Star-Trek-Charakter zu verkleiden, während andere sich wissenschaftlich mit Technologie und Sprache in der Serie auseinandersetzen. cam

Die unterschiedlichen Fankreise der Nerdkultur weisen deutliche Unterschiede auf