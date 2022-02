Refurbed verfügt nach eigenen Angaben über ein Sortiment von rund 11.000 generalüberholten Produkten wie Smartphones, Laptops, TV-Geräten und Tablets. Die vollständig erneuerten elektronischen Geräte sind auf der Plattform um bis zu 40 Prozent günstiger als vergleichbare Neuware. Und der eigentliche Clou: Das Refurbishment - also die Aufbereitung - verursacht laut dem Unternehmen 70 Prozent weniger CO2-Ausstoß als die Herstellung eines komplett neuen Endgeräts. Echter Impact statt Greenwashing, so das Geschäftskonzept.



refurbed | TV Spot 2022

In seinem kürzlich gestarteten TV-Spot illustriert das Unternehmen ganz plakativ, wie eine Änderung des Elektronikkonsums die Umwelt entlasten kann. Während zwei Menschen in einem sehr bunt dekorierten Warteraum sitzen, zückt die Frau stolz ihr Smartphone und schwärmt dem wenige Plätze entfernt sitzenden Mann von den Vorzügen der Online-Marktplatz-Deals vor. Jedes Mal, wenn sie dabei den Namen "Refurbed" erwähnt, sprießt plötzlich ein Baum aus dem Boden, bis irgendwann der ganze Raum zum Indoor-Wald geworden ist - inklusive tierischer Bewohner.Mit den 20- und 30-sekündigen Spotvarianten, die im TV unter anderem auf Pro Sieben, Pro Sieben Maxx, Kabel Eins und Sixx laufen, spielt Refurbed nicht nur allgemein auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz an. Denn das Unternehmen pflanzt für jeden Kauf einen Baum und bringt es laut eigener Aussage dadurch sogar auf eine CO2-Negativbilanz, weil es mehr CO2 kompensiert als durch das Refurbishment verursacht wird.Zusätzlich zum TV-Aufschlag wurden auch kürzere Spots für Online und Social Media von zehn beziehungsweise sechs Sekunden Laufzeit entwickelt. Für die inhaltliche Kreation arbeitete Refurbed mitzusammen. Bei der Agentur waren(Project Manager),(Creative Director),(Senior Art Director),(Senior Copywriter) und(Client Service Director) an der TV-Kampagne beteiligt. Die Umsetzung verantwortete die Berliner Produktionsfirma, Regie führte das Duo