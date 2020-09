Netto "Damit Kinder alles erreichen" 2020

Die Auswahl der in dem Film gezeigten Leistungen ist wirklich beeindruckend: Von der Mondlandung über Friedensabkommen und sportliche Höchstleistungen bis hin zur Papstwürde ist praktisch alles dabei, womit sich das unbegrenzte Potenzial von Kindern illustrieren lässt.Das Onlinevideo, das ab sofort auf eine eigenen Microsite sowie den digitalen Plattformen Facebook, Instagram und Youtube zu sehen ist, soll aber auch daran erinnern, dass manche Kinder noch nicht die Chance bekommen, ihr Potenzial zu realisieren. Hier will die Peter Maffay Stiftung helfen, indem sie benachteiligten Kindern einen Urlaub im natürlichen Umfeld ermöglicht.Den Edeka-Discounter und die Peter Maffay Stiftung verbindet eine langjährige Partnerschaft. Bereits seit 2016 bietet Netto seinen Kunden mit der beliebten Tabaluga-Produktreihe ein abwechslungsreiches Sortiment – von knackigem Obst und Gemüse über fruchtige Getränke bis zu Drogerieartikeln speziell für Kinder. Mit dem Tabaluga-Sortiment schafft Netto sozialen Mehrwert: Ein Teil des Erlöses der Tabaluga-Exklusivmarken-Produkte geht an die Stiftung. Ab dem 28. September können Kunden zudem mit ihren Kassen- und Pfandspenden in den Netto-Filialen die Tabalugahäuser der Stiftung direkt unterstützen. Das Video wird sowohl online auf der Website, auf allen Social Media-Kanälen als auch direkt am „Point of Sale“ in den einzelnen Filialen gezeigt. Mit der Kampagne demonstriert der Discounter aus der Edeka-Gruppe erneut die Stärke von strategisch eingesetztem Cause Marketing. Netto stärkt mit der Aktion nicht nur das eigene Image zu vergleichbar überschaubaren Marketingkosten. Das Unternehmen stimuliert damit gleichzeitig auch die Bekanntheit der Tabaluga-Produkte in seinen Regalen und pusht somit direkt den Umsatz. cam