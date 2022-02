So sieht man in dem an diesem Freitag in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Film zwei Wildschweine, die nahe einer Straße an der Fortpflanzung arbeiten beziehungsweise für den Valentinstag üben. Doch das Liebesspiel wird von einem vorbeifahrenden Auto jäh unterbrochen - allerdings nicht so, wie man es erwarten würde. Mit dem von Jung von Matt/Next Alster kreierten Spot (Produktion: Sehsucht) will Sixt für die vollelektrischen BMW i Modelle werben, die über die App des Anbieters buchbar sind. Die Fahrzeuge seien so leise, dass sie selbst die Natur manchmal überraschen, erläutert Sixt. Außer in Deutschland ist die Kampagne in weiteren Ländern wie Frankreich, Spanien und Niederlande zu sehen.





Es ist nicht der einzige Auftritt von Sixt dieser Tage. Am Donnerstag veröffentlichte das Unternehmen in typischer Manier ein Motiv, das ein aktuelles Ereignis aufgreift. So sieht man auf der Bildmontage den FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn und ein Taxi. Hintergrund: Der Ex-Profi und heutige Funktionär bekam wegen zu schnellen Fahrens Es ist nicht der einzige Auftritt von Sixt dieser Tage. Am Donnerstag veröffentlichte das Unternehmen in typischer Manier ein Motiv, das ein aktuelles Ereignis aufgreift. So sieht man auf der Bildmontage den FC-Bayern-Vorstand Oliver Kahn und ein Taxi. Hintergrund: Der Ex-Profi und heutige Funktionär bekam wegen zu schnellen Fahrens für einen Monat seine Fahrerlaubnis entzogen . Der Text der Anzeige ist dabei der gleiche wie seinerzeit bei CDU-Politiker Philipp Amthor , dem es genauso ergangen war wie Kahn. ire