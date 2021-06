© Share Now Share Now blickt mit der Kampagne optimistisch in die Zukunft

Seit dieser Woche sind die ersten Bundesländer in den Sommerferien. Pünktlich zum Beginn der Urlaubszeit startet der Carsharing-Anbieter Share Now jetzt eine Kampagne, die für neue Aussichten wirbt - und dabei das nahende Ende der Corona-Pandemie mit optimistischen Botschaften und Anspielungen an New Work verknüpft. Die Kreation stammt von Leadagentur Jung von Matt.