© Edeka Edeka feiert sein nachhaltig geschütztes Obst- und Gemüse-Sortiment

Verpackungen haben normalerweise nur die etwas nüchterne Funktion, Lebensmittel möglichst lange frisch und genießbar zu halten. Aber mit seiner neuen Kampagne „Länger genießen, weniger wegwerfen“ zeigt Edeka, wie sich aus diesem klassischen Logistikthema eine waschechte Markenbotschaft machen lässt. In dem von Jung von Matt kreierten Auftritt präsentiert Edeka das Apeel-Verfahren, mit dem der Händler Avocados, Orangen, Mandarinen, Clementinen, Grapefruits und Zitronen rund doppelt so lange haltbar machen kann, ohne sie in Plastik zu verpacken.