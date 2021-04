© Edeka Sportmoderator Gerhard Delling testet in der neuesten Edeka-Kampagne seine Expertise an der Fleischtheke

Beim Volkssport Nummer eins gehört das Phrasendreschen so selbstverständlich zum Vergnügen, dass der Spartensender Sport 1 vor Jahrzehnten schon ein Phrasenschwein für seinen Fußball-Talk "Doppelpass" eingeführt hat. Jetzt zeigt Sportkommentator Gerhard Delling, dass das Phrasenschwein zur Grillsaison auch an der Fleischtheke von Edeka zuhause sein kann. Im von Jung von Matt kreierten TV-Sport verwickelt Delling den Fleischfachverkäufer in ein Gespräch, das sich so auf eins zu eins auf jedes beliebige Fußball-Spiel übertragen ließe.