© Ebay Ebay will alle in Berlin Lebenden auf seine lokalen Marktplatz-Akteure aufmerksam machen

Kleine und mittelständische Einzelhändler hatten es in den vergangenen zwei Jahren besonders schwer. Um ihre Ladengeschäfte zu halten, stellten viele kurzfristig zusätzlich auf den Online-Verkauf um und nutzten dazu unter anderem Ebay als Plattform. Nun will der Marktplatz seine 2021 gestartete Initiative "Ebay Deine Stadt" bekannter machen und stellt dazu in einer großen Markenkampagne die Händlerinnen und Händler in den Mittelpunkt.