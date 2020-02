Ionos "Schreiner" 2020

Ionos "Designerin" 2020

In den neuen 30-Sekündern (Produktion: Markenfilm Hamburg) sind die Ionos-Kunden der Auftakt-Kampagnen zu sehen – der Schreiner, die Modedesignerin und der Architekt. Dieses Mal haben sie allerdings ihren Weg gemacht und werden in ihrer Branche mit Preisen ausgezeichnet. Vor einem großen Publikum bedanken sie sich jeweils bei der Person, die sie vom ersten Tag an bei ihrem Projekt unterstützt hat und ohne die sie den Preis nie erhalten hätten. Das ist aber zur Überraschung der Gäste keiner der Anwesenden, sondern ein Helfer, der per Smartphone zugeschaltet ist: der persönliche Berater von Ionos.Die Kampagnen-Idee wurde in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gedreht (Regisseur: Harald Zwart). Produziert wurden drei 30-Sekünder, die vom 2. Februar 2020 bis 22. März 2020 im deutschen TV laufen. Mit vier angepassten 15-Sekunden-Clips, die jeweils die Produkte Webhosting, MyWebsite, OX App Suite und Cloud Server bewerben, wird die Kampagne zusätzlich auf Youtube verlängert. In Spanien startet der Spot am 2. Februar und in Frankreich und Großbritannien Mitte Februar.