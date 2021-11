Drei Jahre ist es bald her, dass Bosch zusammen mit Jung von Matt/Next Alster die Kampagne #LikeABosch gestartet hat . Seither haben Kunde und Agentur den Erfolgsauftritt stetig weitergedreht, auf andere Geschäftsbereiche übertragen, in anderen Märkten ausgerollt und Anfang 2021 auch zur Nachhaltigkeitsplattform gemacht . Jetzt geht das Duo noch einen Schritt weiter - und will mit #LikeABosch internationale IT- und Software-Talente für einen Job bei dem Mischkonzern begeistern.