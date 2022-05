Auf diesen Kanälen kommt Online-Werbung bei der Gen Z an

© IMAGO / Westend61 Das Smartphone wird von der Gen Z verstärkt für Medienkonsum und Onlineshopping genutzt

Nur weil viele junge Menschen ständig an ihren Smartphones zugange sind, heißt das noch lange nicht, dass sie auch eine aktive Rolle auf Social-Media-Plattformen einnehmen. Die meisten konsumieren den dortigen Content eher passiv - so eines der Ergebnisse einer Studie der Hamburger Kreativagentur Elbdudler. Neben dem Mediennutzungsverhalten der Gen Z geht es darin auch um deren Konsumverhalten und die Art von Werbung, die sie am besten erreicht.