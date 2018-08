Als wir die Idee zu unserer aktuellen Kampagne entwickelt haben, war uns klar, dass in der Mediastrategie auch Livekommunikation eine Rolle spielen muss. Das passt perfekt zu den Grundaussagen der Kampagne und zur Kommunikationsplattform, die wir gewählt haben. Jeden Tag werden wir mit Nachrichten konfrontiert, die unsere Zukunft verändern. Wir geben als Marke mit unseren Angeboten entsprechende Antworten auf diese Unsicherheiten. Das wollen wir mit den Aussagen klarmachen, die wir auf die Schlagzeilen abstimmen.

Marketing, Unternehmenskommunikation und die Rechtsabteilung. Alle Kolleginnen und Kollegen waren hier hoch motiviert.



© Dekabank

Der Text der Anzeigen wird an die jeweilige Schlagzeile angepasst

Mehr in HORIZONT Das gesamte Interview mit Lothar Weissenberger finden Sie in der aktuellen HORIZONT-Ausgabe 35/2018, die Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone (Android und iOS) lesen können. HORIZONT-Abonnenten können die E-Paper-Ausgaben kostenlos auch auf Ihrem PC/Mac abrufen. Nicht-Abonnenten können hier ein HORIZONT-Abo abschließen.

Schnell, kreativ und qualitätsgesichert zu entscheiden, darauf kommt es an. Wir zeigen, dass kontextsensitive Werbung nicht nur zum Beispiel in der Entertainment-Branche funktioniert, sondern auch in der Wirtschaftskommunikation.Wir konnten regelmäßig innerhalb von fünf Minuten die Freigabe für ein Werbesujet bekommen.Beobachten wir, wie die User darauf reagieren. Wir haben ein komplettes Tracking aufgesetzt und uns verschiedene Kennzahlen gegeben. Ich gehe zudem davon aus, dass wir Markeneffekte haben werden, die wir aber aus einem rein digitalen Monitoring nicht unmittelbar ableiten können. Deshalb haben wir auch die Marktforschung an Bord, und wir haben das Ganze komplett in einen Contentprozess integriert.Wenn wir sehen, dass unsere Headlines funktionieren, dann nutzen wir diese Inhalte sofort, um diese zum Beispiel in die Social-Media-Kanäle zu verlängern. Wir erreichen damit eine größere Reichweite und steigern die Gesamtwahrnehmung dieser innovativen Kommunikationsform. Wir lernen hier zusammen mit dem Vermarkter von Termin zu Termin, wie die perfekte integrierte Content-Vermarktungskette funktioniert.