Seit einem halben Jahrhundert und in der 3. Generation steht das Label Oui für Damenmode mit Kuschelfaktor. Zum 50. Geburtstag belohnt sich das Münchner Label, das hauptsächlich Strickwaren vertreibt, mit einer Jubiläums-Kapselkollektion und der dazugehörigen Kampagne nach dem Motto "Oui are family". Schließlich ist das Unternehmen nach wie vor in Famlienbesitz.