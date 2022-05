Seit 50 Jahren verbindet die Münchner S-Bahn verschiedene Regionen in München und Umland und deren Bewohnerinnen und Bewohner auf besonders nachhaltige Art und Weise miteinander - das ist die Message der aktuellen Kampagne, die ab heute unter dem Motto "50 Jahre mit euch unterwegs" anläuft.



50 Jahre S-Bahn München - Jubiläumssong

"Wir wollen nah bei den Menschen sein, inspirieren und berühren. Deshalb haben wir auch besondere Highlights in die Kampagne integriert.", so fasst, Leiter Marketing & PR Deutsche Bahn AG, die Ziele der Kampagne zusammen. Die besonderen Highlights des Auftritts sind ein Geburtstagssong, gesungen von Lokführer und Sänger Philip Donath, und ein von der Filmhochschule München produzierter dreieinhalb-minütiger Spot."50 Jahre mit euch unterwegs, wir bringen euch raus bis zum Starnberger See", singt Philip Donath im Refrain seines Geburtstagsständchens für die Deutsche Bahn. Doch die Münchner S-Bahn bietet, laut Donath, noch viel mehr - weshalb der Song, in dem der Dachauer die Vorzüge der Münchner S-Bahn besingt, entsprechend lang ausfällt und im Stile eines Musikvideo daherkommt. Geprägt ist dieses durch Close-ups des Sängers während der Studioaufnahmen untermalt mit Szenen, die sich in typischen Münchner Locations abspielen: der Isar, dem Marienplatz, der Theresienwiese. Und der Star des Spots ist natürlich die S-Bahn.Der Geburtstagssong sei "emotionales Highlight und Herzstück der Kampagne", heißt es von der Agentur., Geschäftsführer von Huth + Wenzel, erklärt, weshalb: "50 Jahre mit Herzen dabei – genau das ist es, was wir mit der Kampagne rüberbringen wollen. Und wer könnte das glaubhafter und emotionaler texten und singen als Philip Donath, der tatsächlich Triebfahrzeugführer der Münchner S-Bahn ist und den Jubiläumssong nicht nur komponiert, sondern auch eingesungen hat".