© Lascana Moderatorin Victoria Swarovski wird Markenbotschafterin von Lascana.

Mit Lingerie- und Bademode fing es vor 20 Jahren an, inzwischen ist Lascana ein Modeunternehmen mit breitem Sortiment. Zum Jubiläum hat das Hamburger Unternehmen nun ein besonderes Testimonial engagiert: Moderatorin und Sängerin Victoria Swarovski hat sich für die Geburtstagskampagne erstmals in Wäsche ablichten lassen. Sie reiht sich damit ein in eine Riege bekannter Namen, die über die Jahre für Bekanntheit von Lascana gesorgt haben: Alessandra Ambrosio, Irina Shayk, Bar Refaeli und Izabel Goulart sind nur einige derer, die für das Unternehmen vor der Kamera standen.