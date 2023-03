Die Vereinigung Sponsoring-Anbieter feiert 50 Jahre Sportsponsoring.

Es begann mit dem legendären Jägermeister-Logo auf den Fußballer-Trikots von Eintracht Braunschweig und ist heute eine unverzichtbare Einnahmequelle im Leistungs- wie Breitensport: Sportsponsoring wird 50 Jahre alt. Damit verbunden ist für die Vereinigung Sponsoring-Anbieter (VSA) auch 50 Jahre Sportförderung durch Sponsoring. Auf diesen Aspekt legt sie in der Jubiläumskampagne ihren Fokus.

Tatsächlich war schon die erste dieser Partnerschaften - der Auftritt von Eintracht Braunschweig mit dem Hirschen statt einem Löwen auf der Brust, so eine Art Erfolgsgeschichte: Die erste Trikotwerbung im Spiel gegen Schalke 04 am 24. März 1973 war nicht nur ein Novum in der Bundesliga, sondern bedeutete auch pures finanzielles Plus für den Verein, der zu dieser Zeit in eine eher leere Kasse blickte. Für den DFB damals ein Skandal, der sogar juristisch ausgefochten wurde.

Heute gehört der DFB längst zu den Mitgliedern der VSA und setzt auf die finanzielle Quelle durch Sponsoring. Auch der Deutsche Olympische Sportbund, die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Skiverband gehören mit dazu. Eine Vielzahl von Verbänden, großen Profiligen und Vermarktungsagenturen ist hier versammelt.