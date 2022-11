In dem Amazon-Weihnachtsspot macht ein Vater seiner Tochter ein ganz besonderes Geschenk

In den vergangenen beiden Jahren erzählte Amazon in seinen Weihnachtskampagnen jeweils eine berührende Geschichte mit Bezug zur Corona-Pandemie . Da lag der Verdacht nahe, dass der Online-Handelsriese auch 2022 auf die anhaltende Krise und die zunehmenden wirtschaftlichen Sorgen der Menschen in Inflationszeiten eingeht. Doch Amazon geht einen anderen Weg - und feiert zum Fest die kleinen großen Geschenke, die von Herzen kommen.