Deutscher Werbemarkt kehrt bereits 2021 in die Erfolgsspur zurück

© imago images / Weiss Wie entwickelt sich der deutsche Werbemarkt?

Bis zum Weihnachtsfest gehen zwar noch drei Wochen ins Land, frohe Botschaften werden aber schon jetzt verkündet. Eine davon kommt von der JOM Group und betrifft den hiesigen Werbemarkt. Der soll sich nach Einschätzung der Hamburger Mediaagentur nach einem Jahr zum Vergessen 2021 wieder spürbar erholen. Glaubt man den Media-Experten, dann könnte das Wachstum im kommenden Jahr sogar so deutlich ausfallen, dass das im Corona-Jahr aufgelaufene Minus voll kompensiert wird. Selbst das weniger optimistische Szenario dürfte die in diesem Jahr so gebeutelten Medien-Vermarkter beruhigen.