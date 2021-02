© Jokolade Joko Winterscheidt präsentiert mit Jokolade seine erste eigene Schokolade

Mit Rewe-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog sitzt Joko Winterscheidt in der Jury der Pro-Sieben-Show "Das Ding des Jahres" und beurteilt die Ideen von Start-Up-Gründern. Jetzt ist er selbst mit seinem Start-Up Jokolade in den Regalen von Rewe und will mit einer besonderen Zutat den Schokoladenmarkt verändern: digitales Rohstoff-Management. Denn Jokolade will als Schokoladenmarke komplett und nachweisbar auf den Einsatz von Kindersklaven in der Rohstoffproduktion verzichten. Dazu setzt die Marke auf das von Tony's Chocolonely entwickelte Nachhaltigkeitsprogramm "Tony's Open Chain". Damit schlagen Winterscheidt und Rewe sogar Aldi, das ebenfalls eine nachhaltige Schokoladenmarke im Frühjahr in ausgewählte Märkte bringen will.