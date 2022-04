© Free Now Stella Penso steigt bei Free Now auf

Free Now hat eine neue Marketingchefin. Den seit der Beförderung von Thomas Zimmermann zum CEO vakanten Posten des Chief Marketing Officers hat Stella Penso übernommen. Damit wird nach Chief People Officer Marlot van der Wal eine weitere Frau in die Chefetage des Joint-Ventures von BMW Group und Mercedes-Benz Mobility berufen. Und das soll es noch nicht gewesen sein: Free Now will den Frauenanteil auf Managementebene weiter steigern.