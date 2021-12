Personalisierung ist die ureigenste Kompetenz des Online-Fashion-Händles About You. Der Schritt hin zu einem auf Interessen spezialisierten Shop scheint da durchaus logisch und die Stilrichtung mehr als sinnvoll: Ein Großteill der Gen Z definiert sich über Hip-Hop und lebt den zugehörigen Kleidungsstil. "Why not" soll eine Plattform für diesen Urban-Fashion-Style und Hip Hop bilden.





Den Start macht ein kuratiertes Angebot schon vorhandener Marken, darunter auch Personal Brands von Künstlern wie RAF Camora. Langfristig dient die Zusammenarbeit auch zum Aufbau neuer Künstler-Brands: Die Plattform will die beteiligten Stars vom Designprozess über die Produktion bis hin zu Vermarktung und - natürlich - Onlinevertrieb begleiten. © About you Die Macher stellen sich vor: Das ist das Gründerpersonal des Joint Ventures "Why not". Während sich die Hip-Hopper hier also ihre eigene Fashion-Marke aufbauen können, bekommen Fans und Follower exklusive Inhalte. Das können Einblicke in den Entstehungsprozess eines neuen Tracks sein, aber auch in die Entwicklung einer Kollektion. Sogar Song-Premieren sind geplant. Zusätzlich zum kuratierten Inhalt aus Musik und Fashion ist auch das Element Live-Shopping bereits fest vorgesehen.



"Mit 'WhyNot' wollen wir DER Hip-Hop-Shop für die Gen Z werden", sagt Julian Jansen, Director Content von About You. Mit der Gründung des neuen Joint Ventures wolle man "eine komplett neue Plattform schaffen, die es bis dato so noch nicht im deutschsprachigen Raum gibt", ergänzt Jürgen Clauß, Geschäftsführer von 'Why Not'. Die Plattform "verbindet Hip-Hop-Manager, Künstler und Services sowie die Expertise von 'About You' auf einer Plattform miteinander."

Den Start macht ein kuratiertes Angebot schon vorhandener Marken, darunter auch Personal Brands von Künstlern wie RAF Camora. Langfristig dient die Zusammenarbeit auch zum Aufbau neuer Künstler-Brands: Die Plattform will die beteiligten Stars vom Designprozess über die Produktion bis hin zu Vermarktung und - natürlich - Onlinevertrieb begleiten.Während sich die Hip-Hopper hier also ihre eigene Fashion-Marke aufbauen können, bekommen Fans und Follower exklusive Inhalte. Das können Einblicke in den Entstehungsprozess eines neuen Tracks sein, aber auch in die Entwicklung einer Kollektion. Sogar Song-Premieren sind geplant. Zusätzlich zum kuratierten Inhalt aus Musik und Fashion ist auch das Element Live-Shopping bereits fest vorgesehen."Mit 'WhyNot' wollen wir DER Hip-Hop-Shop für die Gen Z werden", sagt, Director Content von About You. Mit der Gründung des neuen Joint Ventures wolle man "eine komplett neue Plattform schaffen, die es bis dato so noch nicht im deutschsprachigen Raum gibt", ergänzt, Geschäftsführer von 'Why Not'. Die Plattform "verbindet Hip-Hop-Manager, Künstler und Services sowie die Expertise von 'About You' auf einer Plattform miteinander."