"Join the Taste"

© Dr. Oetker Die neue Employer-Branding-Kampagne von Dr. Oetker

Der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker schärft seinen digitalen Markenauftritt und startet eine Employer-Branding-Kampagne unter dem Motto "Join the Taste". In der von RCKT Berlin kreierten Kampagne treten echte Mitarbeiter des Unternehmens auf, um die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in der Firma erlebbar zu machen.