Steegmann wird ab August zusammen mit Hans-Jörg Gidlewitz die Geschäftsführung der Fressnapf-Gruppe bilden und dabei die Verantwortungsbereiche von Folkert Schultz übernehmen, der den Posten in den vergangenen zwei Jahren als Übergangslösung besetzte. Damit ist Steegmann bei Fressnapf für Customer Experience, Vertrieb Deutschland, IT & Processes, People, Corporate Relations sowie Recht / Compliance verantwortlich.Welche Qualität Steegmann allerdings besonders für den Posten empfahl, verrät Unternehmensgründer Torsten Toeller schon in seiner Begrüßung des neuen Top-Managers: „Wir freuen uns sehr, mit Johannes Steegmann einen erfahrenen Spezialisten für Kundenzentriertheit und Digitalisierung gefunden zu haben, der zudem die Zusammenarbeit mit selbstständigen Kaufleuten gut kennt.“ Sicherlich hilfreich war bei der Entscheidung auch die Tatsache, dass Steegmann bei Rewe auch als Geschäftsführer des Online-Tierfutterhändlers Zooroyal fungierte und damit Vorkenntnisse zur Handelskategorie von Fressnapf mitbringt.Steegmann soll nun in der Chefetage im Wesentlichen das wiederholen, was ihm bei Rewe im Marketing gelang: Eine datenbasierte und integrierte Customer Journey aufbauen, die dem Kunden über Service- und Entertainment-Content einen spürbaren Mehrwert liefert. Dabei könnte sich Matthias Bauer als kongenialer Anspielpartner entpuppen, der bei Obi Digital mit Service-Apps wie den Gartenplaner die digitale Positionierung des Baumarkts vorantrieb. Ziel des 2018 unter dem Namen „Fressnapf-Challenge“ gestarteten Transformationsprogramms ist nicht weniger als die eher traditionelle Handelskette bis 2025 zu einem kundenzentrierten und datengetriebenen Fressnapf-Ökosystem rund um das Haustier umzubauten, das als Plattform für den Produtkvertrieb und einer Vielfalt von Services dient.Die Lust an der Veränderung ist nicht ganz freiwillig. Denn Fressnapf ist mittlerweile durch Online-Konkurrenten wie Zooplus und Amazon unter Druck geraten. Der Online-Handel mit Tiernahrung hat derzeit ein deutlich höheres Wachstum als das stationäre Geschäft. Eine Dynamik, die sich durch die Corona-Pandemie noch deutlich verstärkt haben dürfte. Da ist der Nachholbedarf von Fressnapf noch gewaltig: Von den 2,3 Milliarden Euro Gesamtumsatz entfielen weniger als 5 Prozent auf das Online-Geschäft. Steegmann hat also nicht viel Zeit, um sich einzuarbeiten. cam