Hunde sehen oft aus wie ihre Herrchen oder Frauchen. Diese Beobachtung hat fast jeder schon einmal gemacht. Einekonnte nun wirklich Ähnlichkeiten - wenn auch charakterlicher Art - zwischen Haustieren und ihren Besitzern belegen. Diese These scheint am Rande auch die erste TV-Kampagne von Grey für Müller Milch aufzugreifen. Denn in einem der Spots sehen sich Hund und Protagonistin witzigerweise überraschend ähnlich. Und diese Clips sind erst der Auftakt eines groß angelegten Storytellings.