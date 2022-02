Mit dem neuen Spot reagiert Indeed zum einen auf die große Nachfrage am Arbeitsmarkt, sowohl bei Jobsuchenden als auch bei Unternehmen. So registrierte das Unternehmen fast 50 Prozent mehr ausgeschriebene Stellen als vor dem Beginn der Pandemie, jeden Monat werden in sämtlichen Berufsständen 890.000 Jobs auf der Plattform ausgeschrieben.Zum anderen läutet Indeed eine neue Phase des Markenaufbaus ein. Ging es in den Spots mit Ingrid zunächst vor allem um Aufbau von Bekanntheit, sind die neuen Spots darauf ausgelegt, konkrete Produkt-Features - und damit Mehrwert für die Nutzenden - in den Fokus zu rücken.Der Spot startet am heutigen Montag. Für die Kreation zeichnet erneutzuständig, auch die Produktionsfirmaund Regisseurgehören bei Indeed praktisch schon zum Inventar.schaltet das Commercial zur Prime Time auf großen TV-Sendern. Dabei werden, passend zum Indeed-Sponsoringpartner Eintracht Frankfurt, fußballaffine Umfelder wie die ARD Sportschau, Sky und DAZN belegt. Online kommen Youtube, Twitch und die Kanäle der Ad Alliance (u.a. RTL+, Vox) sowie SevenOne (u.a. Joyn) zum Einsatz. ire