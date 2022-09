© Hornbach Hornbach ist auf der Suche nach fehlenden Buchstaben - was steckt hinter der Aktion, die schon jetzt viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien generiert?

Herbst ist traditionell die Zeit, in der Hornbach die Projektmacher mit einer Kampagne daran erinnert, dass es auch im Haus viel zu tun gibt. Gerade in diesem Jahr, in dem die verfügbaren Einkommen schmelzen, würde die Aktivierung nottun. Aber in diesem Jahr ist alles anders.