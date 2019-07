© Edeka Edeka liefert die Antwort auf Lidls Plakatkampagne

Eine Woche hat Edeka gebraucht, um auf Lidls süffisante Plakat-Kampagne zu reagieren, aber dafür hat es die Antwort in sich. Die Widerrede zu Lidls "Alles andere wäre Edekadent" kommt von Edekas Allzweckwaffe Friedrich Liechtenstein in einem Facebook-Video. Und die Werbeikone aus Edekas "Supergeil" liefert in seiner Botschaft eine ganz eigene Interpretation des Begriffs Edekadent.