Wenn am 20. November mit der Fußball-WM in Katar das globale Sportevent des Jahres angepfiffen wird, gibt es nicht nur für die 32 teilnehmenden Nationen ordentlich was zu holen. Auch für die Deutsche Telekom steht einiges auf dem Spiel. Die komfortable Situation, als einziger deutscher Anbieter alle 64 Partien live und in UHD übertragen zu können, versteht der Bonner Konzern als Steilvorlage für das Neukundengeschäft, die jetzt nur noch verwandelt werden muss. Beim finalen Abschluss helfen soll eine breit angelegte 360-Grad-Kampagne, bei der erstmals Jens Pfau, Chef des im Frühsommer für die Telekom, als (kreativer) Spielführer das Feld betritt.