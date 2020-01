Adam Riese - Men

Adam Riese - Women

Adam Riese setzt auf OoH-Motive

Frauen sind nur eine von mehreren Zielgruppen

Adam Reise umgarnt Transgender

"Jeder ist anders", sind die Motive überschrieben, die demnächst in den Fußgängerzonen großer deutscher Städte plakatiert sind. Passend zu dem Spruch sind auf den Out-of-Home-Motiven Porträts von Personen zu sehen, die tatsächlich im wörtlichen Sinne divers sind, da sie wie ein Puzzle aus Aufnahmen verschiedenster Menschen zusammengesetzt wurden. Neben Männern und Frauen werden auch Transgender mit einem eigenen Motiv angesprochen.Kreiert wurde die Kampagne von Keko. Die inhabergeführte Werbeagentur mit Sitz in Berlin hatte erst vor wenigen Wochen den Etatder zur W&W Brandpool gehörenden Digitalmarke Adam Riese gewonnen. Mit dem Auftritt wollen Agentur und Auftraggeber nach eigenen Angaben dem Umstand Rechnung tragen, dass Deutschland immer vielfältiger wird und damit auch traditionelle Familienstrukturen bunter geworden sind. So könne eine Familie heute aus zwei Vätern und Kind bestehen, ein gebürtiger Deutscher könne Buddhist sein und der Begriff Geschlecht sei längst nicht mehr auf Mann oder Frau beschränkt, erklärt Keko die Stoßrichtung der Kampagne, die neben OOH auch Bewegtbild und Performance-orientierte Formate beinhaltet."Diese Kampagne ist für mich ein großartiges Beispiel, wie man eine Marke mit gesellschaftlichen Entwicklungen sinnvoll verbindet und so Haltung und Produkt glaubwürdig zusammenbringt", zeigt sich Michael Ohanian, CCO und Partner bei Keko, von der ersten Arbeit seiner Agentur für den Kunden überzeugt, der neben der Privathaftpflicht auch Rechtsschutz-, Hausrat-, Hundehalterpflicht sowie Betriebshaftpflichtversicherungen anbietet.Glaubwürdigkeit kann Adam Riese deshalb für sich beanspruchen, weil das im Oktober 2017 gegründete Unternehmen nach eigenen Angaben "keine pauschalen 08/15-Verträge", sondern "individuelle Lösungen" anbietet, die sich stark am tatsächlichen Bedarf und Risiko der Kunden orientieren. Der Slogan "Jeder ist anders" schlage damit eine Brücke zu dem Versicherungsangebot von Adam Riese. mas