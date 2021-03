© Zalando In seinem ersten eigenständigen Nachhaltigkeitsbericht zeigt Zalando auf, wo es derzeit steht.

Für das Gros der Modebranche war 2020 eine Katastrophe - nicht so für Zalando: Im vergangenen Geschäftsjahr stieg sein Umsatz um 23,1 Prozent auf 8 Milliarden Euro. Neben klar kommunizierten, weiteren Wachstumszielen will das Unternehmen aber auch etwas anderes: wirklich und wahrhaftig nachhaltig werden. Im Rahmen der jährlichen Pressekonferenz hat Zalando dafür seinen ersten Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeit veröffentlicht. Der Tenor: Die Modeindustrie ist Teil des Problems eines sich verschlimmernden Klimawandels - Zalando will dazu beitragen, Lösungen für eine Verbesserung zu finden.