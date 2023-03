Antoni

Die Berliner Kreativagentur Antoni bildet in ihrer Recruiting-Kampagne "The only Woman" stellvertretend für die 135 Frauen bei Antoni einzelne Mitarbeiterinnen auf einem großen Banner ab

Auch wenn der International Women's Day weltweit in weniger als 30 Ländern ein Feiertag ist - und in Deutschland nur in zwei Bundesländern - kommt ihm doch eine große internationale Bedeutung zu. Das gilt vor allem für die Werbebranche, denn Kampagnen zum 8. März haben inzwischen Tradition. Wir zeigen die besten und kreativsten Markenaktionen zum Weltfrauentag.

In diesem Jahr sorgt besonders die Kampagne von Mercedes-Benz für Aufmerksamkeit. Das Storytelling zielt darauf ab, wie wünschenswert es ger