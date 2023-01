Im Vordergrund des umfassenden Markenrelaunches steht eine visuelle Überspitzung der Realität. Betrachter sollen neugierig auf die Marke werden und mithilfe von Make-up Lust auf eine Verwandlung bekommen. Ziel ist es, dass Catrice als facettenreiche Beauty-Brand wahrgenommen wird.



"Alles, was wir zeigen, muss sich wie Catrice anfühlen und auch so aussehen. Dabei leitet sich das Look & Feel direkt aus unserer Markenpositionierung ab: unbeschwert, joyful, nahbar, farbenfroh, trend- und leistungsstark, qualitativ hochwertig sowie anspruchsvoll im Design. Diese Positionierung hat das Team Catrice zusammen mit Yes Ideas in eine dem heutigen Zeitgeist entsprechende Kommunikation übersetzt", so, Director Catrice.Im Zuge des Relaunches soll die Positionierung inhaltlich sowie visuell zum Ausdruck gebracht werden. Für künftige Kampagnen-Entwicklungen gilt die neue Positionierung als Basis für Konzeption und Motive. Teilweise entwickelt die Dachmarkeauch intern Kampagnen für Catrice. So präsentiert sich die Beauty-Brand seit Ende letzten Jahres im Print, auf Bannern und im Verkauf in ihrem neuen Look.