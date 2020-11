"It’s in our Spirit"

© Pernod Ricard Absolut will die Vorfreude auf eine Zeit schüren, in der persönliche Begegnungen wieder besser möglich sind

Die Vodka-Marke Absolut lässt das Jahr mit einer Marken-Kampagne samt neuem Claim ausklingen. Mit "It’s in our Spirit" will die Marke aus dem Hause Pernod Ricard die Menschen in eine positive und selbstbewusste Zukunft begleiten. Eine Zukunft, in der Corona und Social Distancing hoffentlich keine Rolle mehr spielen.