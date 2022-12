© IMAGO / Cavan Images Einer der visuellen Trends 2023: Empathie und Gemeinsamkeit

An den Weihnachtskampagnen in diesem Jahr kann man bereits ablesen, dass in der Werbung eine neue Tonalität Einzug hält. Angesichts von multiplen Krisen, Krieg und Inflation appellieren viele Unternehmen an das Gemeinschaftsgefühl, nach Jahren des Ich-Bezugs ist wieder mehr Empathie gefragt. Das bestätigt auch der Trendreport der Bilder- und Videoplattform iStock.