© August Ernst Zu den geplanten Maßnahmen gehört eine OoH-Kampagne

Es gibt Marken, die einen Kultstatus genießen, ohne groß etwas dafür tun zu müssen. Oldesloer Korn ist so eine Marke, die in den 124 Jahren ihres Bestehens bislang erst eine nennenswerte Werbekampagne lanciert hat - und die liegt auch schon 28 Jahre zurück. Höchste Zeit also, sich mal wieder kommunikativ zu Wort zu melden.