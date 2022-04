Mit dieser Ansprache von Xavier Naidoo war nun wirklich nicht zu rechnen: Der unter anderem wegen rassistischer, antisemitischer und homophober Äußerungen hoch umstrittene Popstar, der in der Vergangenheit auch mal mit Reichsbürgern auftrat und die verqueren Theorien der QAnon-Bewegung verbreitete, hat sich in einem Video nun von Verschwörungstheorien distanziert und eigene Fehler eingeräumt. So habe er Dinge "nicht genug hinterfragt" und sich von Verschwörungstheoretikern blenden und instrumentalisieren lassen, sagt Naidoo, der sich in dem Video auch bei Familie, Freunden und Fans entschuldigt.





Damit bietet Naidoo Sixt reichlich Angriffsfläche. "Damit Sie Irrwege in Zukunft vermeiden", ist das von Leadagentur Jung von Matt kreierte Werbemotiv überschrieben, das der Autovermieter derzeit über soziale Medien verbreitet und auf dem das Unternehmen für seine Mietwagen mit eingebautem Navigationssystem trommelt. "L



ieber spät als nie die Ausfahrt nehmen", lautet ein weiterer Spruch, mit dem Sixt die Aktion Naidoos über dem Motiv kommentiert. Die Videobotschaft von Xavier Naidoo Glaubt man Naidoo, dann wurde sein Sinneswandel vom K rieg in der Ukraine ausgelöst, aus der seine Frau stamme. So habe er viel mit Betroffenen gesprochen und sich kritischen Fragen zu Äußerungen von sich stellen müssen. Die angebliche Folge: "Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe", sagt Naidoo in dem Video, das durchaus gemischte Reaktionen auslöst. So halten es einige Stimmen im Social Web für denkbar, dass sich Naidoo nur aus wirtschaftlichen Gründen nun geläutert gibt. Hintergrund ist, dass der Sänger wegen seiner radikalen Ansichten viele Aufträge verloren hat. So schmiss RTL Naidoo 2020 aus der Jury von "Deutschland sucht den Superstar".

