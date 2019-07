Dieses Urteil könnte den Onlinehandel insgesamt ziemlich durcheinanderwirbeln. Der Bundesgerichtshof hat in seinem am Donnerstag verkündeten Urteil pro Ortlieb entschieden und die Revision des Internet-Riesen gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts München zurückgewiesen. Damit ist klar: Der Fahrradtaschen-Hersteller darf Amazon eine irreführende Verwendung seines Markennamens in Google-Anzeigen verbieten. Daran ist nicht mehr zu rütteln. Denn Rechtsmittel gegen die Entscheidung des BGH sind nicht möglich.



Das mittelständische Unternehmen hatte geklagt, weil Amazon mit Google-Anzeigen für Ortlieb-Produkte in seinem Onlineshop wirbt, auf den Ergebnislisten im Amazon-Shop aber nicht nur Ortlieb-Produkte, sondern auch Angebote anderer Hersteller angeboten werden. Aus Sicht von Ortlieb verletzt Amazon damit die Markenrechte des Unternehmens.



© Screenshot Amazon.de Das mittelständische Unternehmen hatte geklagt, weil Amazon mit Google-Anzeigen für Ortlieb-Produkte in seinem Onlineshop wirbt, auf den Ergebnislisten im Amazon-Shop aber nicht nur Ortlieb-Produkte, sondern auch Angebote anderer Hersteller angeboten werden. Aus Sicht von Ortlieb verletzt Amazon damit die Markenrechte des Unternehmens. Auf Amazon werden neben Ortlieb-Fahrradtaschen auch die anderer Marken präsentiert Die Richter des BGH gaben Ortlieb nun Recht. Die Marke werde irreführend verwendet, da die Kunden aus Sicht des Gerichts beim Anklicken der Anzeige ausschließlich Angebote von Ortlieb erwarteten.

„Alle Online-Shop-Betreiber, die Produkte von mehr als einem Hersteller anbieten und mit Marken eines Herstellers bei Google werben, sind von dieser Entscheidung betroffen. Sie dürfen künftig nur noch Produkte dieses Herstellers in einer verlinkten Angebotsliste anzeigen, weil sie ansonsten eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung befürchten müssen." Florian Fuchs

Gleichwohl schränkt das Gericht ein, dass Händler durchaus das Recht haben, für Markenprodukte zu werben - und zwar auch dann, wenn sie Konkurrenzprodukte im Angebot haben. Allerdings müssten in diesem Falle die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben. Im Falle von Ortlieb war das aus Sicht der Richter aber nicht der Fall.Grund war die konkrete Gestaltung der Google-Anzeigen. So hätten die verkürzten Adressen der Internetseiten unter dem Text der Anzeigen - etwa www.amazon.de/ortlieb+fahrradtasche - suggeriert, dass auf der verlinkten Amazon-Ergebnisseite ausschließlich Ortlieb-Produkte angeboten werden. Da die Angebotslisten aber auch Fremdprodukte enthielten, werde die Klagemarke in den Anzeigen irreführend verwendet, urteilten die Richter."Nach der heutigen Entscheidung des BGH stellt es eine Markenrechtsverletzung dar, wenn bei einer Werbung mit Marken als Google-AdWords auch Produkte eines Fremdanbieters in der verlinkten Angebotsliste angezeigt werden", erklärt Florian Fuchs, Experte für Internet- und Markenrecht bei der Ruhrgebietskanzlei Kümmerlein. Fuchs glaubt, dass das Urteil weitreichende Folgen haben wird. "Alle Online-Shop-Betreiber, die Produkte von mehr als einem Hersteller anbieten und mit Marken eines Herstellers bei Google werben, sind von dieser Entscheidung betroffen. Sie dürfen künftig nur noch Produkte dieses Herstellers in einer verlinkten Angebotsliste anzeigen, weil sie ansonsten eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung befürchten müssen."Ortlieb bezeichnete das Urteil als "folgerichtig". Das Werben mittels Google-Ads für ein allgemeines Angebot an Fahrradtaschen mit Ortlieb als einzigem Markennamen verletze nicht nur das Marken-, sondern auch das Wettbewerbsrecht. "Gleichzeitig widerspricht diese Praxis dem unionsrechtlichen Transparenzgebot für den Online-Handel, welches das stillschweigende Unterschieben von Fremdmarkenangeboten in die Ergebnislisten einer Markensuchanfrage verbietet", heißt es in der Stellungnahme.Aus Sicht von Ortlieb werden mit dem Urteil des BGH auch Marken im Allgemeinen gestärkt. "Gerade in der heutigen Zeit, in der Plattformen wie Amazon die Austauschbarkeit von Marken strategisch vorantreiben, ist Markenhoheit und die damit verbundene Markenidentität wichtiger denn je. Wenn diese verloren geht, dann ist es vor allem für mittelständische, eigentümergeführte Marken wie Ortlieb langfristig nicht mehr möglich, die notwendigen Investitionen für den Erhalt des Markenstatus aufzubringen und den Fortbestand des Gütesiegels „made in Germany“ zu gewährleisten", teilt das Unternehmen mit. mas