"The Shirt" ist so lässig, dass es auch den Träger lässig werden lässt.

Kleidung soll bekanntlich das Selbstbewusstsein stärken. Bei Comedian Pete Davidson hilft der gute Anzug von H&M allerdings nur bedingt: In einem der zwei Spots, mit denen die Modekette derzeit für sich wirbt, merken ihm doch alle anderen Anwesenden an, wie groß die Angst vor dem Bohrer ist. Dass er sich für den Zahnarzttermin in Schale geschmissen hat, weil seine Beißerchen schließlich eine ernste Angelegenheit sind, glaubt man ihm direkt.