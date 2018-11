Jägermeister "Drop-In-Concert" 2018

Marketing über das Internet der Dinge (IoT) hat bei Jägermeister schon eine Gewisse Tradition. Zum Jahreswechsel 2016/2017 präsentierte La Red mit dem Jämbot , einer Chatbot-basierten Rap-Performance, die erste Weltpremiere in dieser Kategorie. Nun folgt mit dem „Drop-In Concert“ ein weiterer Innovations-Case, der sich thematisch in Jägermeisters laufende Superkühl-Kampagne fügen soll: La Red nutzt die derzeit besonders coole Technologie der Smart Speaker, um ein Konzert mit dem ebenfalls unbestreitbar coolen Rap-Superstar unter den Fans zu verlosen. „Mit diesem Projekt sind wir dem Trend der digitalen Sprachassistenten voraus – und das auf Superkühl Art,“ sagt Christoph Lange, Teamleiter Digital Marketing bei Jägermeister.Der Hipness-Faktor der Sprachassistenten half letztlich auch bei der Verwirklichung der Kampagne, sagt Sven Springer, Standortleiter la Red Berlin: „Wie angesagt das Thema ist, belegt auch, dass wir Snoop Dogg von der Idee überzeugen konnten.“Um das virtuelle Konzert überhaupt möglich zu machen, musste La Red die „Drop-In“-Funktion bei Alexa auf innovative Weise einsetzen. Normalerweise wird ein Drop-In dazu genutzt, sich spontan mit Menschen aus dem privaten Umfeld zu verbinden. Doch statt zu Freunden oder Verwandten stellt Jägermeister die Verbindung zu einem Weltstar her. Bis zum 16. November können sich Fans auf der Microsite www.jägermeister.de/dropinconcert für das Konzert zu registrieren. Beim Gewinner wird Snoop Dogg dann am Abend des 20. November live im Wohnzimmer zu hören sein. Im Rahmen des Konzerts können die Gewinner mit dem Rapper auch über Alexa sprechen und Fragen stellen.Wer die Marke Jägermeister allerdings direkt auf seinem Smart Speaker sucht, wird wohl kaum fündig werden. Denn als hochprozentige Spirituose muss Jägermeister in seiner Kommunikation stets auf den Jugendschutz achten. Und da bei Stimmsteuerungen faktisch nicht erkennbar ist, wie alt die sprechende Person ist, wäre ein Jägermeister-Skill für Alexa aus juristischer Sicht höchst riskant. cam