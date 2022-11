Der Ioniq 5 von Hyundai ist in diesem Jahr zum World Car of the Year 2022 gekürt worden, heimste zahlreiche weitere Preise ein und war bereits im April dervon Jung von Matt/Spree für den Automobilhersteller. Nun widmet die Kreativagentur dem Erfolgsmodell einen weiteren Film, in dem auch die gesamte Unternehmensgeschichte eine Rolle spielt.