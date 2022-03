Into the Metaverse

© Adidas Adidas veranstaltet eine exklusive, siebentägige Members-Week in seiner App.

Beim ersten Drop waren 30.000 NFTs (Non-Fungible Tokens) innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Jetzt bringt Adidas sein im vergangenen Dezember erstmals gestartetes NFT-Projekt "Into the Metaverse" erneut an den Start: Im Rahmen einer exklusiven Members-Week können Fans einen von 50 NFTs gewinnen. Die siebentägige Aktionswoche spielt sich hauptsächlich in der Adidas-App "Confirmed" ab, soll aber auch dazu dienen, On- und Offline-Erlebnisse zu verbinden.