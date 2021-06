© VW VW-Marketingchef Jochen Sengpiehl

Jochen Sengpiehl, seit 2017 CMO bei VW, dreht das ganz große Rad und will in einem Kraftakt ein neues Ökosystem für Marketing installieren. Wie gut kommt er damit voran? Im Interview mit HORIZONT spricht Sengpiehl auch über die Fußball-EM, die enttäuschende Performance von Facebook als Trafficbringer, die Rolle der Kreativen und eine konkrete Forderung an Google. Lob gibt es für die Ad Alliance.