We Are Era

Tobias Schiwek, CEO von We Are Era

"Wer Gen Z targeted, vertraut auch Horoskopen": Diese etwas provokante These bringt auf den Punkt, dass We Are Era beim Zielgruppenmarketing anders tickt als viele andere Branchenteilnehmer. Warum das Content Studio statt der gehypten Gen Z auf Purpose Economy und psychografisches Matchmaking setzt - und was dahintersteckt - erzählt CEO Tobias Schiwek im Interview mit HORIZONT.

Das Berliner Medienunternehmen We Are Era (früher bekannt als Divimove) mit Schwerpunkt Video Content und Influencer Marketing arbeitet internati