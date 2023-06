Top 20 Werbespender im April

Lidl steigert Spendings um 75 Prozent - und rückt sogar Procter auf die Pelle

An der Spitze thront Procter & Gamble - und dann kommt ganz lange erst mal nichts. So sieht seit einer gefühlten Ewigkeit das Ranking der Top-Werbespender in Deutschland aus. Doch aktuell scheint ein Unternehmen dem US-Konzern seine Position als …