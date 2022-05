© Otto Nicolai Johannsen und Alexander Rohwer leiten gemeinsam die neue Customer Management Abteilung von Otto

Die Digitalisierung und Weiterentwicklung zur Plattform-Ökonomie hinterlässt auch Spuren im Marketing. Der Online-Händler Otto hat seit März sein Marketing und Vertrieb in der neuen Abteilung Customer Management zusammengelegt und macht Experience zum neuen Paradigma. Statt in isolierten Kampagnen zu arbeiten soll das neue Customer Management die Beziehung zu den Kunden holistisch begleiten und so effektivere Vermarktungsansätze liefern.