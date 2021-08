Wie Vodafone mit einer neuen Plattform den TV-Werbemarkt revolutionieren will

© Vodafone Gregor Gründgens will die TV-Planung revolutionieren

Wird das ein echter Gamechanger? Vodafone bringt zusammen mit Adscannerein Tool auf den Markt, das TV-Planung auf eine neue Effizienzstufe hieven soll. Mit dem neuen Ansatz, so das Versprechen, halten „wichtige Kennziffern zur Erfolgsmessung aus dem Online-Marketing nun Einzug in das Massenmedium TV“. Im Interview mit HORIZONT Online sagt Vodafone-Marketingchef Gregor Gründgens: „Es ist höchste Zeit, dass endlich mehr Innovation und Modernität in die TV-Werbevermarktung einzieht.“