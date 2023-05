Influencer Maul_Cosplay als Superheld

Mit diesem Stunt feiert Jung von Matt/Nerd 85 Jahre Superman

Superman feiert in diesem Jahr 85. Geburtstag. Anlässlich dieses Ehrentages haben Influencer Maul_Cosplay und Jung von Matt/Nerd der Kult-Comicfigur ein besonderes Geschenk in Form eines Stunts in luftigen Höhen bereitet. Gesponsert wurde die Aktion, …