© KFC Jorge Torres ist Chief Marketing Officer bei KFC Deutschland

Die Fastfood-Kette KFC war bisher vor allem in den USA bekannt, was sich aber bei der jungen Zielgruppe hierzulande in den letzten Monaten geändert haben dürfte. Grund dafür sind zwei TikTok Challenges, von denen vor allem die zweite, #KFCMakeItLegendary, zu Beginn des aktuellen Lockdowns geradezu durch die Decke gegangen ist. Das Erfolgsrezept: die Challenge rief dazu auf, bekannte Hiphop Moves der 90er nachzuahmen. Im Interview berichtet der Chief Marketing Officer von KFC Deutschland, Jorge Torres, wie genau die über 1 Milliarde Views zustande kamen, was die Fastfood-Marke dafür investiert hat und wie man bei KFC mit Veganismus und Brand Safety umgeht.