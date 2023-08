TLGG

TLGG-Mitgründer Christoph Bornschein wurde im Juli zum President Digital Strategy, Business Development & Growth von Omnicom berufen

Vom Start-up-Unternehmer zum Digitalchef eines der größten Agenturnetzwerke der Welt: Christoph Bornschein, Co-Gründer von Deutschlands erster Social-Media-Beratung Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG), hat eine der beeindruckendsten Karrieren in der deutschen Digitalszene hingelegt. Im Juli 2023 wurde er zum President of Digital Strategy, Business Development & Growth des US-Networks Omnicom in Deutschland berufen, zu dem seit 2015 auch seine eigene Firma gehört. Künftig wird es seine Rolle sein, die Digitalisierung der Omnicom-Agenturmarken, zu denen BBDO, DDB und TBWA zählen, voranzutreiben.

HORIZONT: Wir leben gefühlt im Jahr eins der generativen KI im Marketing. Ist der starke Fokus auf Künstliche Intelligenz im Marketing