Kommunikation

Ist Lufthansa ein Fall für die Krisenkommunikation geworden?

Flugstreichungen, Verspätungen, verschwundene Gepäckstücke: Die Lufthansa ist in Turbulenzen geraten. Der Unmut der Passagiere lässt sich am Markenwert ablesen: In den vergangenen drei Monaten hat die Marke Lufthansa 32 Prozent an Wert verloren …